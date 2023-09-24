الريف المصرى: شق 70% من إجمالى المدقات بأراضى الـ1.5 مليون فدان فى الطور

كتبت أسماء نصار

قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، والمسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بالانتهاء من تنفيذ أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلو متر طولى من الطرق والمدقات بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالى المدقات المخطط تنفيذها فى أراضى الريف المصرى الجديد بالمنطقة.

يأتى ذلك بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيان صدر عن الشركة اليوم، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار عبد الوهاب إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالحرص على الاستمرار وتكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضى المشروع والواقعة فى الصحراء، وذلك من منطلق إيمان إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان والقائمين عليه بأن الطرق والمدقات تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار فى مختلف الأراضى..

ولفت عبد الوهاب إلى الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية تجاه البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما شدد على أهميته الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكثر من لقاء له، من أجل تطوير كافة المجالات والقطاعات التي تتعلق بها، لما لأعمال ومشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة وكافة المشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة من أهمية بالغة لبث العمار والنماء فى مختلف الأراضى التى تستهدف الدولة استصلاحها.

وأوضح عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة لافتاً إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.