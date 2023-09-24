"الإسكندرية الأزهرية" تعقد اختبارات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

عقدت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم، اختبارات مسابقة هيئة البريد المصري السنوية في حفظ ‏القرآن الكريم، والتي يتم تنظيمها تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع ‏المعاهد الأزهرية وتستهدف العاملين بهيئة البريد المصري وأبنائهم.

من جانبه، استقبل الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة هيئة البريد المصري، ولجنة التحكيم المسئولة عن تنظيم المسابقة، مشيدًا بالتنظيم الجيد للمسابقة، وشاكرًا المجهود الطيب الذي بذلوه من أجل إخراج المسابقة في أفضل صورة.

يذكر أنه تم تنفيذ هذه مسابقة «البريد المصري» بناءً على موافقة وكيل الأزهر الشريف، و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على طلب هيئة البريد المصري، بشأن عقد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.