منطقة الإسكندرية الأزهرية تشارك في الحفل الختامي لمبادرة "أنا الراقي بأخلاقى"

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية ، في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» والذي أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف ورؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية. وخلال الحفل تم تكريم المنسق العام للمشروع بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمنسقين بجميع الإدارات التعليمية.

وقال بيان اليوم انه أشادت اللجنة العليا للمشروع بالجهد المبذول بمنطقة الإسكندرية الأزهرية في دعم المشروع وتقديم عمل يستحق كل تقدير.

وصرح الشيخ خميس محمد أحمد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي»، حيث تناولت جميع قيم المبادرة طبقًا للجدول الوارد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل فصل دراسي، مشيدا بالمنسق العام بديوان المنطقة، ومنسقين الإدارات التعليمية، والطلاب المشاركين في المبادرة. وحضر الحفل المنسق العام للمشروع الدكتور على حسن، ومنسق إدارة المنتزه رانيا منسي بتكليف من فضيلة رئيس الادارة المركزية.