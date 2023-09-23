وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب الحاصدين لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مساء اليوم السبت، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في لعبتي الجيت كوندو والكارتية، وانضمام 5 الطلاب لمنتخب مصر في لعبة الجيت كوندو للتأهيل لمشاركتهم في بطولة أفريقيا تحت سن 12 سنة.

كما كرم وكيل الوزارة الطالبات الحاصلات على المراكز المتقدمة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وكرم الطالبة علياء الجداوي، إحدى طالبات التعليم المجتمعي، والتي تعد نموذج مشرف لطالبات التعليم المجتمعي، وهي بالصف الرابع بكلية الطب البشري، وتكريم حفظة القرآن الكريم ورؤساء الأقسام الذين بلغوا السن القانوني للمعاش.

كما كرم المتميزين من معلمات التعليم المجتمعي، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وجميلة جناح ،وكيل إدارة شرق كفر الشيخ ، فوزي الطنوبي مدير إدارة العلاقات العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.