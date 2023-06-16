"يارا الصعيدى" بكفر الشيخ تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة

كفر الشيخ - محمد سليمان

توجت يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بالمركز الأول حاصدة ذهبية بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة منافسات وزن تحت 152 سم، وأقيمت الفاعليات في صالة جامعة حلوان الرياضية بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 100 نادى وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 15 حتى 17 يونيو التى ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو مطوبس التي استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادى دجلة و سبورتنج، الصيد بالدقى، هليوبوليس، المصري البورسعيدي، أسوان والشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات، كما وجه التهنئة إلى لاعبي المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الامشيطى مدرب الأبطال.

فى إطار متصل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى وقت لاحق انضمام ثلاث لاعبات تايكوندو من أبناء المشروع القومي بالمحافظة إلى معسكر منتخب مصر، فى إطار استعداد المنتخب لخوض بطولة العالم المقرر انطلاقها فى منتصف يوليو القادم بالبوسنة، جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال تايكوندو مطوبس مايو الماضي على هامش حفل تكريم أبطال أفريقيا للمصارعة بالديوان العام بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ،ولفيف من القيادات التنفيذية.



شهادة حصول يارا الصعيدي على بطولة الجمهورية



فوز يارا الصعيدي ببطولة الجمهورية