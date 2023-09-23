أخبار مصر.. طقس غد حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا والقاهرة تسجل 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وزارة الدفاع تبدأ الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بدأ الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بث عدة فيديوهات عن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في ظل احتفالات شعبية ورسمية بالذكرى الخمسين لحرب العبور. ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يتضمن عدة تصريحات لعدد من الأبطال و الشخصيات العامة، وذلك في ذكرى الاحتفالات المجيدة. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة السويس عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

الحكومة تنفى إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

التعليم: الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق أن لائحة الانضباط المدرسى حددت عقوبة الطالب في حالة العنف اللفظي ضد زملائه الطلاب، كالتالى: المعالجة الأولى : التوجيه والإرشاد من قبل المعلم والإخصائي الاجتماعي، ودمج الطالب في الأنشطة المدرسية، وفق ميوله، ورغباته. المعالجة الثانية : مقابلة الطالب من قبل الإخصائي "كلنا معاك".. طلاب من أجل مصر يناشدون الرئيس السيسى بالترشح لانتخابات الرئاسة نشرت أسرة طلاب من أجل مصر مقطع فيديو يناشدون من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل استكمال مسيرة البناء وتطوير التعليم والجامعات المصرية تحت شعار كلنا معاك. وزارة الإسكان تطرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ3 مدن جديدة أعلن المهندس عادل النجار، أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 96م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.

نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة

قالت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعلن النقابة عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات. "الزيادة بأثر رجعى".. "التأمينات" تكشف موعد صرف علاوة غلاء المعيشة قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر. وزير الصحة: الدولة المصرية خلصت الشعب من فيروس C بعد معاناة الآلاف منه سابقا أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد ، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية. التعليم توجه بإشراف المعلمين على دخول وخروج التلاميذ من المدارس مع بدء الدراسة وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتنظيم دخول التلاميذ صباحاً وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها، وعدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، مع إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ2210 جنيهات شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم هبوط بحوالي 10 جنيهات قياسا على تداولات أمس الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2210 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2526 جنيها. عيار 21 يسجل 2210 جنيهات. عيار 18 يسجل 1894 جنيها . الجنيه الذهب 17680 جنيها.

زلزال جديد بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش بتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، السبت، حسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

طقس غد حار نهارا وانخفاض الرطوبة ليلا والقاهرة تسجل 34 درجة