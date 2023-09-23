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التعليم توجه بإشراف المعلمين على دخول وخروج التلاميذ من المدارس مع بدء الدراسة

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:30 ص
التعليم توجه بإشراف المعلمين على دخول وخروج التلاميذ من المدارس مع بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتنظيم دخول التلاميذ صباحاً وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها، وعدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة وفى حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، مع إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.
 
وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات والضوابط تأتى فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

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