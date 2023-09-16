الصحة: منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس C قريبًا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه قريبا ستتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة ساهمت في القضاء علي فيروس سى بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعال للمرضى .

وأوضح حسام عبد الغفار أن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة وتابع : لازال سيارات العيادات المتنقلة تجوب المحافظات لتوفير الكشوف والفحوص لعلاج المرضى وصرف الدواء لهم بشكل منتظم .

وتابع : ماتزال الوحدات الصحية في مختلف المحافظات تؤدى دورها في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.