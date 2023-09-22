سوناك يواجه تحديات قانونية بسبب السياسات الخضراء.. "جارديان" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان إنه من المرجح أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سلسلة من التحديات القانونية التي تهدف إلى إحباط خططه للتحول عن السياسات الخضراء وصافي الصفر وسط مزيد من الإدانة الدولية للمقترحات.

انضمت هيئة مراقبة المناخ المستقلة في المملكة المتحدة إلى الأصوات القلقة، قائلة إنها تشعر بخيبة أمل إزاء التغييرات التي من شأنها أن تجعل من الصعب على بريطانيا الوفاء بالتزاماتها القانونية، على الرغم من سعي سوناك لتجاهل الانتقادات.

وقال أحد السياسيين الأوروبيين البارزين إن سوناك يحول المملكة المتحدة إلى "شرير مناخي ويدمر سمعتها الدولية كقائدة مناخية".

ويقوم الآن الناشطون، بما في ذلك أصدقاء الأرض ومشروع القانون الجيد، بتقييم كيفية إيقاف التراجع الذي من شأنه أن يسمح ببيع سيارات البنزين والديزل الجديدة وغلايات الغاز لفترة أطول، وقد شاركت المجموعتان بالفعل في إجراءات قانونية بشأن خطط الحكومة المناخية، متهمتين بأنها غير كافية.

ووفقا للتقرير، كتب مشروع القانون الجيد إلى وزيرة الطاقة، كلير كوتينيو، للتحذير من طعن قضائي جديد. وفي رسالة اطلعت عليها الصحيفة ، طلب المحامون الذين يمثلون المجموعة إجابات في غضون الأيام السبعة المقبلة على أسئلة حول كيفية تحقيق الحكومة لأهدافها المتعلقة بالكربون مع تخفيف وتأخير السياسات الخضراء.

ستقوم لجنة تغير المناخ (CCC)، المستشار القانوني بشأن صافي الصفر، بفحص مقترحات رئيس الوزراء للحكم على ما إذا كانت تتماشى مع التزامات المملكة المتحدة الملزمة قانونًا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة.

من جانبه أصر سوناك على أن خططه ستوفر المال للأسر، وأنه لا يزال ملتزمًا بهدف المملكة المتحدة لصافي الصفر بحلول عام 2050. لكن الخبراء حذروا من أن العديد من جوانب الخطط من المرجح أن تزيد من التكاليف بالنسبة للمستهلكين.