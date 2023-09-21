رئيس وزراء بريطانيا يعلن تأجيل حظر سيارات الغاز والديزل 5 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انه سيؤجل لمدة خمس سنوات الحظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2030، مما يخفف من أهداف المناخ التي قال إنها فرضت "تكاليف غير مقبولة" على الناس العاديين.

وفقا لصحيفة الجارديان، أثارت هذه الخطوة غضب الجماعات المؤيدة للسياسات الخضراء والسياسيين المعارضين وقطاعات كبيرة من الصناعة في المملكة المتحدة، لكنها لقيت ترحيبا من قبل البعض في حزب المحافظين الحاكم الذين يشعرون بالغضب على حساب إنهاء اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.

وفي مؤتمر صحفي، قال سوناك إنه سيؤجل الموعد النهائي لشراء سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل من عام 2030 إلى عام 2035، مما يضعف الحظر على الأفران المنزلية الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2035، ويلغي شرطًا على الملاك بإنشاء العقارات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وقال إنه سيفي بوعده بخفض انبعاثات المملكة المتحدة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، ولكن مع "نهج أكثر واقعية وتناسبا ".

ورفض سوناك المقترحات البيئية بما في ذلك ضرائب الطيران الجديدة، وإجراءات لتشجيع مشاركة السيارات والضرائب على اللحوم - والتي لم يتم تقديم أي منها فعليًا، في خطوة لجذب الناخبين قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها العام المقبل.

وقال إنه لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، ستقوم الحكومة ببناء المزيد من مزارع الرياح والمفاعلات النووية، والاستثمار في التقنيات الخضراء الجديدة وإدخال تدابير جديدة لحماية الطبيعة.

وقال سوناك إن المملكة المتحدة "متقدمة بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم" في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكنه قال إن التحرك بسرعة كبيرة يخاطر "بخسارة موافقة الشعب البريطاني".

وتابع: "كيف يمكن أن يكون صحيحا أن يُطلب من المواطنين البريطانيين الآن التضحية أكثر من غيرهم؟"