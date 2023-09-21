اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا يعلن تأجيل حظر سيارات الغاز والديزل 5 سنوات

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:44 ص
رئيس وزراء بريطانيا يعلن تأجيل حظر سيارات الغاز والديزل 5 سنوات سوناك
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انه سيؤجل لمدة خمس سنوات الحظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2030، مما يخفف من أهداف المناخ التي قال إنها فرضت "تكاليف غير مقبولة" على الناس العاديين.

 

وفقا لصحيفة الجارديان، أثارت هذه الخطوة غضب الجماعات المؤيدة للسياسات الخضراء والسياسيين المعارضين وقطاعات كبيرة من الصناعة في المملكة المتحدة، لكنها لقيت ترحيبا من قبل البعض في حزب المحافظين الحاكم الذين يشعرون بالغضب على حساب إنهاء اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال سوناك إنه سيؤجل الموعد النهائي لشراء سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل من عام 2030 إلى عام 2035، مما يضعف الحظر على الأفران المنزلية الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2035، ويلغي شرطًا على الملاك بإنشاء العقارات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

 

وقال إنه سيفي بوعده بخفض انبعاثات المملكة المتحدة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، ولكن مع "نهج أكثر واقعية وتناسبا ".

 

ورفض سوناك المقترحات البيئية بما في ذلك ضرائب الطيران الجديدة، وإجراءات لتشجيع مشاركة السيارات والضرائب على اللحوم - والتي لم يتم تقديم أي منها فعليًا، في خطوة لجذب الناخبين قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها العام المقبل.

 

وقال إنه لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، ستقوم الحكومة ببناء المزيد من مزارع الرياح والمفاعلات النووية، والاستثمار في التقنيات الخضراء الجديدة وإدخال تدابير جديدة لحماية الطبيعة.

 

وقال سوناك إن المملكة المتحدة "متقدمة بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم" في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لكنه قال إن التحرك بسرعة كبيرة يخاطر "بخسارة موافقة الشعب البريطاني".

 

وتابع: "كيف يمكن أن يكون صحيحا أن يُطلب من المواطنين البريطانيين الآن التضحية أكثر من غيرهم؟"

 

 


اخبار بريطانيا

ريشي سوناك

تغير المناخ

المملكة المتحدة

انتخابات بريطانيا 2024

رئيس وزراء بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يهاجم سوناك بسبب "الأهداف الصفرية".. "اندبندنت" تكشف التفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:19 ص

إضراب قطاع الصحة فى إنجلترا يتفاقم.. الأطباء والاستشاريون يضربون معًا لأول مرة.. مسئولون يحذرون من تعطيل غير مسبوق.. جارديان: مليار إسترلينى خسائر.. والأزمة تؤثر على تعهدات سوناك بتقليل قوائم الانتظار

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 02:00 ص

مشكلات "الخدمات الصحية البريطانية" عرض مستمر.. صحف: أزمة مالية تقدر بـ7 مليارات جنيه استرلينى فى 2024 بسبب الإضرابات والتضخم.. سنوات التقشف قبل كورونا فاقمت الوضع.. وتصعيد الأطباء يحرج "سوناك" قبل الانتخابات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 03:00 ص

استطلاع: البريطانيون يرون سوناك أقل كفاءة فى "الاقتصاد" من نظرائه السابقين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة