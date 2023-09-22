اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:57 ص
سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر فى قطاع غزة، يومى الأحد والاثنين المقبلين، بذريعة الأعياد اليهودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الاثنين، لمدة يومين، تزامنا مع "يوم الغفران".

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7  أكتوبر المقبل.

ويتزامن الإغلاق مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

 


قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

غزه

قطاع غزه

الضفه الغربيه

الاعياد اليهوديه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة