بيطري المنيا: إنشاء أول وحدة بيطرية للحيوانات الأليفة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن يجرى حاليا مناقشة تطوير وحدة طه السبع البيطرية وكيفية الإستفادة منها، وذلك بدعمها بأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية لتصبح أول وحدة بيطرية خاصة بالحيوانات الأليفة.

و اضاف مدير مديرية الطب البيطرى قائلا أن تطوير الوحدة بالمنيا يأتى في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة و الجهاز المركزي للتعمير ( وزارة السكان ) حيث يتم تطوير و رفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من المباني بالمحافظة.

وكانت المديرية قد نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرية كوم اللوفي التابعة لوحدة سمالوط البلد بمركز سمالوط، قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال اللقاءات الإرشادية الجماعية والوقاية من خلال فرق التحصين حيث تم علاج جماعي 220 ورش 500 رأس ماشية وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ل 700 وجس و فحص بإستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم لهم لـ 90 حالة وعلاج دواجن ل 650 طائر.