صحة المنيا: المرور على 1139 منشأة غذائية وضبط 270 مخالفة خلال حملات تفتيشية

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور على 1139 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أسفرت عن ضبط 270 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.



كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أنه تم سحب 120 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 801 كجم أغذية مختلفة و1000 لتر مواد سائلة لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وضبط 160 كجم بدائل ومواد منتهية الصلاحية، كما تم استخراج 825 شهادة صحية.