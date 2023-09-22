أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

نقابة الخدمات الإدارية: 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة

أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحى شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين × 89 يوما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليونا و549 ألفا و815 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 21 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية. التضامن: صرف 600 جنيه دعما نقديا و500 جنيه "عينيا" لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الإسكندرية وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات ثم جلسة توعية مكبرة لسيدات محافظة الإسكندرية عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة من خلال الأطباء والكوادر الطبية. التعليم: تخصيص 5 درجات تضاف لمجموع الطالب المنضبط بسنوات النقل أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى، وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات لحضور الطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتين ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة، ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب أى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور وانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط. حماية المستهلك: حملة استدعاء لموديلات سيارات جاك لفحص الوسائد الهوائية أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة المجموعة العربية للتجارة والتوزيع إحدى شركات القصراوي جروب بصفتها الوكيل الرسمى لسيارات جاك في مصر".

وزير الإنتاج الحربى يوجّه بزيادة ورديات العمل بالشركات للانتهاء من التعاقدات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حلوان للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية). الهيئة الوطنية تعلن الإثنين المقبل الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

روسيا تسمح لأكثر من 30 دولة بينها مصر بالتداول بسوق عملتها المحلية

اعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة. وزير الأوقاف: صكوك الإطعام تخطت 36.5 مليون بزيادة 7500 صك عن العام الماضى قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن صكوك الإطعام تتجاوز 36 مليون ونصف بزيادة أكثر من 7500 صك عن العام الماضى، ومازال العطاء متصلا. الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) ب مدينة أكتوبر الجديدة ، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع. كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالي الماضى بحوالي 2.9% عن العام المالى السابق له. وزير البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز 2.9% لزيادة معدلات توصيل الغاز آخر الأيام الصيفية.. اليوم نهاية فصل الصيف والخريف يبدأ غدا رسميا ساعات معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف رسميا، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهى يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

الأرصاد: طقس غد حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة