توصيل الغاز الطبيعى لمدن وقرى المنوفية بتكلفة 2 مليار و862 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

يعد مشروع الغاز الطبيعى من أهم المشاريع التى تم تنفيذها فى"الجمهورية الجديدة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ذلك الشعار الذى رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذى تشهده البلاد فى كافة النواحى الحياتية، فالعمل يسير على قدم وساق منذ تولى الرئيس.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مشروع الغاز الطبيعى يعد من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخاصة بعدما تم توصيله بمعظم مدن وقرى المحافظة، حيث بلغ عدد المدن المخدومة 10 مدن، 66 قرية مخدومة بنطاق المحافظة وجارى توصيل شبكات الغاز الطبيعى لـ33 قرية.

وأضاف محافظ المنوفية، أن عدد العملاء المنتفعين بخدمة توصيل الغاز الطبيعى 937 ألف، 475 عميل منذ بدء النشاط بالمحافظة، 334 ألف، 30 عميل، بإجمالى 2 مليار و862 مليون جنيه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحتى الآن.

وأكد أنه تم إنشاء 31 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك بخلاف توصيل الغاز الطبيعى لـ 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويقول محمد أمين ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن مشروع الغاز الطبيعى من أهم المشاريع التى تم تنفيذها خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وخاصة لأن معظم السيارات الآن تعمل بالغاز الطبيعى.

ويقول أحمد راشد ومقيم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن مشروع الغاز الطبيعى كان بمثابة حلم كبير لنا ولم نتوقع أن يحدث ولكن تم توصيل الغاز الطبيعى لمعظم قرى مركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى.

ويضيف أحمد ناصر ومقيم بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أن مشروع الغاز الطبيعى الذى يتم الآن تنفيذه بقرى مركز الشهداء كبير وكنا نحلم به وكان حلم صعب التحقق ولكن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكى يطلق مبادرة حياة كريمة للاهتمام بتطوير قرى الريف، وكان من ضمن المشاريع هو مشروع الغاز الطبيعى الذى يتحقق الآن ويتم توصيله بجميع قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.