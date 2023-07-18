تخلص من وزنك الزائد بخطوات سهلة.. أبرزها المشي

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تخطط لاتباع بعض العادات للتخلص من الوزن الزائد، فهذا التقرير سيقدم لك أبرز الحيل المسئولة عن هذا الأمر، وتساعدك في الحصول على جسم رشيق، وتخلصك من الدهون المتراكمة في الجسم، وذلك وفقا لموقع "times of india".

-ممارسة رياضة المشي:

المشي يعد من الحيل الجيدة التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وأيضا تزيد من فرص تعرضك لحرق الدهون المتراكمة في الجسم، فالمشي حيلة بديلة للراحة وعدم القيام بأي نشاط، فهو يساعد على حرق السعرات الحرارية وعدم تخزين الدهون في الجسم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

- شرب الماء:

قبل وبعد الوجبات، تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في زيادة فرص حرق الدهون، ولذا عليك القيام بهذا الأمر لتحسن صحة الجهاز الهضمي، وأيضا التخلص من الأملاح المتراكمة في الجسم، والوزن الزائد.

- عدم النوم بعد الوجبات:

إذا كنت من الأشخاص الذي يخلدون للنوم بعد تناولهم للطعام، فأنت تفعل عادة خاطئة تعرضك للكثير من المشاكل الصحية، وتتسبب في تراكم الدهون وزيادة الوزن، والتعرض للإصابة بالحموضة الشديدة.

- الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة بعد الوجبات الدسمة، لأنه يساهم في حرق السعرات الحرارية ومنع تخزين الدهون بالجسم وتحسين عملية الهضم، ويعمل علي زيادة فرص التخلص من الوزن الزائد.

- تناول الخضراوات والفواكه:

يعملان علي ارتفاع فرص حرق الدهون بالجسم، لأنهم أطعمة قليلة السعرات الحرارة وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذا عليك تناول طبق السلطة الخضراء مع الوجبات الثلاث، وأيضا عند الشعور بالجوع يمكنك تناول الفواكه.