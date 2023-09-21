ضبط 5 أطنان لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بحملة بيطرية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة البيطرية بشبرا الخيمة، وتموين غرب وشرق شبرا، بشن حملة تفتيش ناحية شبرا الخيمة، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وبتوجيهات الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وتكليف دكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد عن 5 أطنان من اللحوم ومصنعات اللحوم والكبدة والدهون، حيث تم ضبط 1700 كيلو جرام كبدة سحب عينات، و1000 كيلو جرام دهون سحب عينات، و1500 كيلو جرام مفروم كفتة سحب عينات، و360 كيلو جرام لحم ضان صالح ذبح خارج السلخانة، و614 كيلو جرام دهون وعجينة كفتة ولحمة غير صالح.

وتابعت المديرية، أنه تم تحرير 3 محاضر، وتم تسليم المضبوطات لمفتش التموين المرافق للحملة لاستكمال الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة حيال المخالفين.