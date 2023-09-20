اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ضبط 11.9 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:31 ص
الزراعة: ضبط 11.9 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملات الرقابة على الأسواق حيث تم ضبط 11 طنا و933 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

يأتى ذلك إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

 


الطب البيطرى

الجيزة

لحوم غير صالحة

الاسواق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة