انعقاد الجمعية العمومية بـ 111 مركز شباب فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء من عقد الجمعيات العمومية ب 111 مركز شباب لإستكمال مجالس الإدارات على الأماكن الشاغرة و يتبقى انعقاد الجمعيات العمومية لاستكمال مجالس الإدارات، ب 136 مركز شباب، وجاري دعوة الجمعيات العمومية لباقي مراكز الشباب حتى 31 أكتوبر القادم ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل بإشراف قضائي .

وأضاف محروس، أنه تم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة 7 أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة 9 صباحاً حتى الـ 5 مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسته، وعضوية مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولى، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.