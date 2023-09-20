مصرع عاطل على يد صديقه بعيار نارى بسبب خلافات مالية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل، لقى مصرعه إثر إصابته بعيار نارى بدائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو صديق المتوفى، وذلك لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش" وفر هاربا، إلى أن تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة المركز إثر إصابته بعيار نارى.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز الخانكة، حيث كشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار نارى، من سلاح نارى، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى وإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد طلعت عدس معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "بندقية خرطوش"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.