أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين قتلوا سائق تروسيكل لسرقته بالعبور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة اعتداء 3 أشخاص على سائق تروسيكل بالضرب وإحداث إصابته بنزيف داخلى بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، حيث جرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.