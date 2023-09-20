محافظ جنوب سيناء يدعو لتضافر الجهود للحفاظ على البيئة البحرية لمدينة دهب

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم، بجولة تفقدية بعدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة دهب، في إطار تفقد الحركة السياحية االكثيفة بالمدينة.

شدد المحافظ، خلال الجولة علي ضرورة التعاون بين محافظة جنوب سيناء، وزارة البيئة وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بحماية البيئة البحرية التي تعد من أهم مصادر الجذب السياحي لمختلف الجنسيات من دول العالم، والحفاظ علي مكانة مدينة دهب العالمية، وسمعتها خاصة في مجال الغوص والرياضات البحرية.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة أقدم مدرسة لرياضة الوين سيرف و الكايت سيرف ووجه بإقامة بطولة دولية الأيام المقبلة لهذه الرياضة المحببة لدى معظم دول العالم، والتي تناسب طقس مدينة دهب لوجود الرياح المناسبة لهذه الرياضة طوال العام.

وحرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء السياح من جنسيات مختلفة لاستطلاع آرائهم والاستماع الى وجهات نظرهم وإرسال رسالة حب وسلام ودعوة لتكرار الزيارات للتمتع بمدينة دهب الساحرة

كما عقد محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بمقر مجلس مدينة دهب ضم كافة المعنيين والجهات المعنية ومشايخ البدو والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات، وطالب كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.

وعلى هامش الاجتماع حرص المحافظ علي الاطمئنان علي التدابير والاجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية الدولي " تور دي فرانس" بمشاركة متسابقين أكثر من 30 دولة والذي ينطلق يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة.