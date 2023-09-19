محافظ جنوب سيناء: استمرار دوران عجلة التنمية بكل المشروعات رغم الظروف الدولية الصعبة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المواطنين وكافة الجهات بالمحافظة، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، جاء ذلك خلال جلسة المتابعة الدورية والتي عقدت صباح اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى الإنجازات الكبرى التي تجري على أرض الدولة بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات في ظل التحديات الدولية التي تواجهها سواء الطبيعية أو غير الطبيعية.

وتطرق المحافظ لجهود المحافظة في مجال توفير المنح الجامعية لأبنائها الطلاب، مشيرا إلى أن هذه المنح نتاج مجهود كبير وهي مخصصة للمتفوقين غير القادرين من أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أننا نستعد لعدد من الفعاليات الهامة خلال الأيام القادمة ومنها زياره رئيس الوزراء وقيامه بجوله بمدن كاترين ونويبع وطابا، بصحبه عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، فضلا على استضافة مدينة شرم الشيخ لعدة فعاليات هامة، ومنها سباق دراجات عالمي بمشاركة 350 متسابقا من 35 دولة بطول سباق 170 كيلو مترا، فضلا على استضافه المدينة لمؤتمر دولي للبنوك الأسيوية بمشاركه عالميه متميزة ،بالإضافة لعدد من الفاعليات وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى.

وتابع أن المحافظة في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتقوم المحافظة بتوزيع كميات هائلة من اللحوم والأرز والسكر وحلوى المولد وبونات سلعة غذائية وذلك مجانا للأسر الاولى بالرعاية، وبمناسبة التغيرات المناخية ونتائجها السيئة على عدد من دول الجوار دعا المحافظ وزير الري والموارد المائية للقيام بجوله بمدن خليجي السويس والعقبة للاطمئنان على كافه مشروعات السدود وتحديثها إذا لزم الأمر.

كما ناقش المحافظ عدة موضوعات أخرى ومنها استعداد المحافظة للاشتراك في المسابقات المحلية بعده مشروعات خضراء وكذا مناقشه الخطة الاستثمارية 2023 /2024 وعدد من المشروعات الاخرى الجارية بالمدن.