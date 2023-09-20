دكان الفرحة.. توزيع ملابس ومنتجات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

افتتح ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض "دكان الفرحة" ضمن مبادرة أكبر حملة كساء بقاعة كيلوباترا بمحافظة الإسماعيلية ، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، والذى يستمر ليومين.

وذلك بحضور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر بالإسماعيلية.

ويضم المعرض، والذي يقام بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيات شريكة، نحو 30 ألف قطعة ملابس وشنط مدرسية بمشتملاتها، ومواد غذائية وأواني للطهي ولعب أطفال ومفروشات، يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية التابعة لمديرية التضامن والجمعيات الأهلية داخل الإسماعيلية، وطبقا للكشوف المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي للتكافل وكرامة، كما يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحرية تامة ودون مقابل.

وأشار السكرتير المساعد للمحافظة، إلى أن المعرض يُعد أحد مؤشرات نجاح المبادرات الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأكد على أهمية أن تتحول من مظلة تقديم منتجات إلى أيادٍ منتجة تساعد في تنمية مصر.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على الأسر الأولى بالرعاية، وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور وللمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، وتحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.