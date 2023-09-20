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صندوق تحيا مصر: توزيع 30 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية على الأولى بالرعاية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 04:16 م
صندوق تحيا مصر: توزيع 30 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية على الأولى بالرعاية مبادرة "دكان الفرحة"
كتب مدحت وهبة

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نظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومين الأربعاء والخميس، معرضًا يستهدف 3000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في محافظة الإسماعيلية وذلك من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".
 
من جانبه، قال تامر عبد الفتاح  المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المعرض يضم 30 ألف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية،
لافتا الى أن مبادرة دكان الفرحة تسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة عبر استغلال المساهمات العينية المقدمة للصندوق من ملابس وأغطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة، من خلال معارض تسمح لرب الأسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل.
 
وأوضح عبد الفتاح أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب، لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة في مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية.
 
والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم. 
 
مبادرة دكان الفرحة (2)
مبادرة دكان الفرحة (2)

مبادرة دكان الفرحة (3)
مبادرة دكان الفرحة (3)

مبادرة دكان الفرحة (5)
مبادرة دكان الفرحة (5)

مبادرة دكان الفرحة (7)
مبادرة دكان الفرحة (7)

مبادرة دكان الفرحة (8)
مبادرة دكان الفرحة (8)

مبادرة دكان الفرحة (10)
مبادرة دكان الفرحة (10)

مبادرة دكان الفرحة (11)
مبادرة دكان الفرحة (11)

مبادرة دكان الفرحة (12)
مبادرة دكان الفرحة (12)

مبادرة دكان الفرحة (13)
مبادرة دكان الفرحة (13)

مبادرة دكان الفرحة (14)
مبادرة دكان الفرحة (14)
 

صندوق تحيا مصر

دكان الفرحة

الأسر المستحقة



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