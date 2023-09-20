تدريبات على الإسعافات الأولية ودورة تدريبية حرفية لصناعة الأركت بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ، الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية، والتى أقيمت بقاعة التعليم المدني بالمديرية بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع، وتقام فعاليات تلك الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تتناول تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

كما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية لصناعة "الأركت "ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" والتى أقيمت فعاليتها خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى ،بمركز شباب الصافية التابع لإدارة شباب دسوق بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل التي قدمها عبد المولى مصطفى تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهى الادوات والخامات ،وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب لإنتاج أعمال فنية.