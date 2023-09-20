المقاصة وتحويلات الخارج.. اعترافات متهم بتجارة العملة بحوزته 16500 دولار

"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها متهم للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، فاعترف المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.

وتضمنت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة الأمنية المختصة، أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وأفادت التحريات أن المتهم قام بالاتجار فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهم بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه)، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.