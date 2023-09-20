المصريون بألمانيا يدشنون حملة مواطن لدعم مصر بشعار "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

دُشنت حملة مواطن لدعم مصر في العاصمة الألمانية برلين وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ورئيس حملة مواطن لدعم مصر أن الجالية المصرية في ألمانيا من أكثر الجاليات المصرية فى الخارج ارتباطا بمصر.

وأضاف ثابت أن المصريين بألمانيا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

ويرى رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا أن دعم الرئيس السيسي ليصبح رئيسا لمصر في ولاية جديدة هو دعم للوطن؛ حيث أنه الأجدر على قيادة البلاد في هذه الظروف المحلية والعالمية.

وأكد ثابت أن المصريين بألمانيا فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي ولذلك فهم جميعا يقفون صفا واحد في ظهر مصر والرئيس.