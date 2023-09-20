جاء ذلك، وفقا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن السلام في اليمن والأولويات الإقليمية الأخرى.

وناقش وزراء الخارجية الثلاثة الأولويات الإقليمية المشتركة، بما في ذلك التزامهم بالتوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن بالتنسيق الوثيق مع الأحزاب اليمنية.

ورحب بلينكن باستضافة المملكة العربية السعودية للمحادثات في الرياض، والتي تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع من خلال عملية سياسية بقيادة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الرياض بتقديم 1.2 مليار دولار من دعم الأمم المتحدة الاقتصادي للحكومة اليمنية.

واتفق وزراء الخارجية على أن التعاون بين الحكومات الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي اليمني أمر ضروري لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد بلينكن أن اليمن لديه فرصة غير مسبوقة للسلام ودعا الأطراف اليمنية إلى اختيار المفاوضات بدلاً من استمرار الصراع.