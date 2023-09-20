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البابا تواضروس يرسل وفدًا لتعزية أسر ضحايا إعصار "دانيال" فى بنى سويف

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 06:30 م
البابا تواضروس يرسل وفدًا لتعزية أسر ضحايا إعصار "دانيال" فى بنى سويف وفد الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوى ضحايا إعصار دانيال فى دولة ليبيا الشقيقة.

 

وكانت الزيارة بقرية الشريف فى محافظة بنى سويف، ورافق الوفد الكنسى شيخ القرية ومندوبون عن وزارة التضامن الاجتماعى، ونقل الوفد تعزيات قداسة البابا ومساندته ودعمه لهذه الأسر الجريحة.

 

وكان قداسة البابا استقبل أعضاء الديوانَين البابويين في القاهرة والإسكندرية، في المقر البابوي في القاهرة، ورحب بالحضور وألقى كلمة عن أهمية العمل المؤسسي والتعاون وتبادل الخبرات ووزع قداسته الهدايا عليهم، كما عقد الديوانان اجتماع عمل لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

 

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين ديوانَي القاهرة والإسكندرية، وزيارة الديوان البطريركي بالإسكندرية للديوان البطريركي بالقاهرة، والتي تأتي ردًّا للزيارة التى قام بها ديوان القاهرة لديوان الإسكندرية في ديسمبر الماضي.

جانب من الوفد
جانب من الوفد
 
جانب من لقاء الوفد الكنسى
جانب من لقاء الوفد الكنسى
 
وفد الكنيسة مع الأهالى
وفد الكنيسة مع الأهالى

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اعصار دانيال

بنى سويف



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