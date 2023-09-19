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البابا تواضروس يستقبل الأب ماتيوس أحد مطارنة الكنيسة الإثيوبية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 11:21 ص
البابا تواضروس يستقبل الأب ماتيوس أحد مطارنة الكنيسة الإثيوبية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين الأب ماتيوس مطران الكنيسة الأثيوبية لشرق أفريقيا والسودان والجالية الأثيوبية في مصر، والوفد المرافق له.
 
ورحب قداسة البابا بنيافة المطران في زيارته الأولى لمصر، واطمأن قداسته على غبطة البطريرك أبونا متياس الأول، وطلب نقل تحياته ومحبته لغبطته، مشيرًا إلى أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الأثيوبية في تيجراي.
 
وحضر اللقاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأثيوبية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكنيسة الأثيوبية



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