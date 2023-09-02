وزارة الصحة تكشف تفاصيل البرنامج العلمى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

كتب: محمد الأحمدى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية يتألف برنامجه العلمى من جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراءالمحليين والدولية بمجال الصحة والسكان والتنمية وأوضحتها الصفحة الرسمية للوزارة فى المحاور التالية.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعلن حصول البرنامج العلمي للمؤتمر العالمى للصحة والسكان والذي تنظمه وزارةالصحة والسكان، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على شهادة الاعتماد من المجلس الصحي المصري.

وأوضح عبدالغفار أنه بموجب هذا الاعتماد سيتمكن من حضر البرنامج العلمي للمؤتمر من اكتساب 18 ساعة تدريبية معتمدة، مضيفا أن هذا يعتبر أولتطبيق لمواد القانون رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي ينص على أن المجلس هو جهة «اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنيةوالتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة منجهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس».

وأكد عبد الغفار حرص الوزارة على الحصول على اعتماد المجلس لبرنامج المؤتمر العلمي، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،بالعمل على توفير فرص التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي، مما يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويرفع من المستوىالمهاري لأعضاء الفريق الصحي.