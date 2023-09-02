مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف كوبري سيراميكا في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، في اتجاه القاهرة بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري سيراميكا في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما اسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.