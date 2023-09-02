مصرع مواطن غرقا أثناء الصيد بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مواطن مصرعه غرقا بمياه ترعة بمحافظة الشرقية، إثر اختلال توازنه، أثناء قيامه بالصيد، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى ونقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بلاغا بغرق شخص بمياه ترعة الكسارة نطاق الصالحية الجديدة، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.

و بالفحص تبين مصرع مواطن، وذلك أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه ترعة الكسارة، اختل توازنه، وانزلاق جسده فى الماء، وتم انتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، بالمستشفى العام بالصالحية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.