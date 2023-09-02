ضبط خامات بلاستيك مجهولة المصدر وسجائر تباع بأزيد من سعرها بالغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع بلاستيك بدائرة مركز طنطا بداخله طن ونصف خامات بلاستيك مجهولة المصدر، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وسجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمصانع لاحكام الرقابة التموينية عليها.

وتم ضبط محل بيع مواد غذائية بحى اول طنطا وتم التحفظ 500 عبوه مواد غذائية منتهية الصلاحية، و110 علبة سجائر مستورده ومهربه وغير صالحه للاستهلاك وتباع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط مصنع بلاستيك والتحفظ على كميات وقدرها 1500 كيلو خامات بلاستيك مجهوله المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت محمد الخولي مدير عام الرقابه التموينية، السعودى الجاريه، احمد ورد، محمد فضل، محمود حسن برغوث، خالد زكى بحيرى، السيد احمد الحواله، المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا.