انطلاق ملتقى الإعداد الوظيفى "كن مستعدا" بجامعة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية اليوم السبت فعاليات ملتقى الإعداد الوظيفى "كن مستعد وذلك بالحرم اليونانى فى تمام الساعة11 صباحاً ويعد هذا الملتقى أحد أنشطة برنامج " التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف".

ويُعقد الملتقى تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبتمويل من المملكة المتحدة، مما يمثل فرصة جيدة للربط بين أصحاب العمل والطلاب الباحثين عن العمل، والمشاركة فى ورش عمل للتوجيه وكتابة السيرة الذاتية ومهارات عمل المقابلات الشخصية، وحضور حلقات مناقشة بين مسئولين من صناعات مختلفة لمناقشة الموضوعات الشائعة فى التوظيف.

كما تتواجد دوائر مهنية مقسمة إلى دوائر الإرشاد والتوجيه، ودائرة التحضير للمقابلات الشخصية، ومعرضا للجهات المختصة بفرص التوظيف لعرض وظائفهم الشارة ولتسهيل التفاعل بين أصحاب العمل والطلاب.