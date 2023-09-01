تعرف على إجراءات التقديم بعد القبول فى جامعة الإسكندرية الأهلية

يذكر أنه أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية ، عن مد فترة التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة حاملى شهادات 2022 / 2023 لمدة أسبوع من الآن.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية الأهلية ، فإن قرار مدة التقدم لكليات جامعة الإسكندرية الأهلية جاء نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على برامج وكليات الجامعة في الوقت الراهن