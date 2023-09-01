تعرف على إجراءات التقديم بعد القبول فى جامعة الإسكندرية الأهلية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن إجراءات التقديم للطلاب المقبولين فى كليات الجامعة بعد ابلاغ الطلاب وظهور نتيجة القبول بعد استيفاء كافة الطلبات عليهم التوجه لمقر الجامعة فى أبيس لانهاء اجراءات القيد ودفع نصف المصروفات الدراسية وينشر " اليوم السابع" اجراءات التقديم .
1- أصل شهادة الثانوية العامة
2- أصل شهادة ميلاد الطالب
3- صورة الرقم القومى للطالب وولى أمره
4- شهادة الحافز الرياضى وغيره إن وجد
5- 4 صور شخصية للطالب
6- فايل شفاف
يذكر أنه أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن مد فترة التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة حاملى شهادات 2022 / 2023 لمدة أسبوع من الآن.
وبحسب بيان جامعة الإسكندرية الأهلية، فإن قرار مدة التقدم لكليات جامعة الإسكندرية الأهلية جاء نتيجة للإقبال الكبير من الطلاب على برامج وكليات الجامعة في الوقت الراهن
وأكدت جامعة الإسكندرية الأهلية على أن التقديم للكليات يتم عبر نظامين الأول متمثل فى التقديم الورقى لطلاب الشهادات المعادلة بمقر الجامعة الأهلية بأبيس، والثاني عبر رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023.
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