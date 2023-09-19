وزير الأوقاف يعلن أفضل 8 مديريات أداءً فى مقارئ الأعضاء

كتبت – مرام محمد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أفضل ثماني مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء، وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية.

وجاءت أفضل ثماني مديريات أداءً، على النحو الآتي: (الدقهلية – الغربية - الوادي الجديد – أسيوط - البحر الأحمر – أسوان - جنوب سيناء - بور سعيد).

وتكثف وزارة الأوقاف جهودها لعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، والبرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقى فى بناء الوعى الدينى الوسطى الرشيد المستنير، ومن بين هذه الأنشطة كانت مقارئ القرآن الكريم التى انتشرت فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنوعت ما بين مقارئ خاصة للأئمة المعتمدين، ومجالس إقراء على يد كبار قراء القرآن الكريم، ومقارئ للجمهور من الرجال وأخرى خاصة بالسيدات تترأسها واعظات معتمدات.

وتعقد الوزارة، مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة ظهر يوم الإثنين من كل أسبوع، كما تعقد مقارئ خاصة للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس لتواصل رسالتها فى العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل)، فى عدد من المحافظات، حيث تعقد المقرأة عقب صلاة عصر يوم السبت من كل أسبوع بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ.