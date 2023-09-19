مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة ببنى سويف

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، سقط من أعلى سقالة أثناء عملهما فى أحد البنايات بالمجاورة الرابعة بالحى الثالث شرق النيل فى بنى سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو، ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة آخر.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى ياسر محمد محمد 40 سنة، عامل وجرى إيداع جثته مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما أصيب كريم محمد 25 سنة باشتباه خلع فى الكتف ورفض النقل إلى المستشفى.