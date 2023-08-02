غرق شاب فى مياه نهر النيل ببنى سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف، منذ قليل، جثة شاب غرق فى مياه النيل من أمام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل امام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى سيد. ا. م 17 عاما، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.