حياة كريمة.. توزيع شنط مدرسية ضمن مبادرة "راجعين نتعلم" بمركز الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية واستطاعت من خلال من رسم السعادة والبهجة على وجوه الطلبة.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا فى محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذى يقع على عاتقها، وفى إطار الدور المجتمعى للمؤسسة وجاءت الفاعلية بحضور العقيد ممدوح فوزى المدير التنفيذى للمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية والدكتور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية ومحمد فراج مسؤول متطوعى مركز الإسماعيلية وعدد كبير من المتطوعين.

أوضحت حياة كريمة فى بيانها، أن المبادرة تأتى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائى بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، فى كل محافظات مصر، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى الفئات المستحقة وتقديم الاف الخدمات التعليمية المختلفة.

وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتى ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة فى محافظات مصر، وفى إطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة.

وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.