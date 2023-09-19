"الأوقاف" تهدى محافظة أسوان قافلة مساعدات غذائية لـ20 ألف أسرة ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، قافلة المساعدات العينية والغذائية للأسر الأولى بالرعاية ، والمهداة من وزارة الأوقاف ضمن الجهود المتواصلة التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

رافق محافظ أسوان، أثناء تفقده قافلة المساعدات، الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

وتستكمل مديرية الأوقاف بأسوان، توزيع شنط المواد الغذائية لـ20 ألف أسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 100 طن مواد غذائية.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى الالتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى التوزيع بين المراكز والمدن وفقاً لقوائم المستفيدين، التى تم إعدادها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، والمدرجين بكشوف تكافل وكرامة، لافتاً إلى توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الاجتماعى لكافة المؤسسات لرعاية وخدمة أفراد المجتمع الأسوانى على أكمل وجه.