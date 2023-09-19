اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء تنفيذ الخطة السنوية لرفع كفاءة أداء العاملين بالديوان العام لمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:07 م
بدء تنفيذ الخطة السنوية لرفع كفاءة أداء العاملين بالديوان العام لمحافظة بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل على مستوى الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك من خلال العديد من الجهود، منها: تنظيم دورات تدريبية للعاملين بها لرفع مستوى الأداء ، وتكثيف تلك الدورات وورش العمل، مؤكدا على أن التدريب يعد من العوامل الرئيسية لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، لاسيما في ظل توجه الدولة  نحو التحول الرقمي كونه أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن جهود الدولة للإصلاح الإداري بهدف رفع ومستوى جودة الخدمات.
 
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، بشأن البدء في  تنفيذ الخطة السنوية لبناء القدرات للعام المالي الجاري لعدد من البرامج التدريبية ، والتي تهدف إلى  تنمية وصقل مهارات العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات وفقا للخطة التدريبية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.
 
وتضمن التقرير، الذي أعدته الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام،  الإشارة إلى انطلاق عدد من الدورات التدريبية والتي تشمل دورات وبرامج تدريبية في مجالات وتخصصات (البيئة والمخلفات الصلبة، التفتيش المالي والإداري، خدمة المواطنين وطرق تقديم الخدمة، الشئون المالية والإدارية، الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ، الحاسب الآلي، التخطيط ومتابعة الحطة، تطبيقات الحاسب الآلي ، المتابعة الميدانية، أملاك الدولة، المتغيرات المكانية،  الموازنة ).
 
من جانبه، نوه أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية أنه يتم تنظيم تلك الدورات في مركز علوم الحاسب الآلي ومكتبة مصر بدوران الجزيرة، وفقا للخطة الموضوعة، على أن يحاضر في تلك الدورات القيادات التنفيذية ومديرو الإدارات المعنية بالديوان في تلك الدورات، وقد روعي المواعيد المناسبة في هذا الشأن.

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