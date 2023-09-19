الانتهاء من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة الجديد بقرية بنى حميل فى سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن الإنتهاء من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة الجديد بقرية بني حميل بمركز البلينا وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ويتكون المركز من "دور أرضي + 2 علوى"، ويشمل الدور الأرضى" عيادات طب الأسرة، الأسنان، ومتابعة الحمل، والتطعيمات، وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، وصيدلية، ومغسلة".

أما الدور الأول فيشمل "معمل للطفيليات، وغرف لأخذ العينات، ومكتب صحة، و 5 عيادات متخصصة وطب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة تنظيم أسرة ومشورة، وعيادة أمراض نسا وسونار، وقياس مؤشرات الحياة، ومعمل دم، وقاعة تدريب، وقاعة للتثقيف الصحي، وعيادة أطفال".

فيما يشمل الدور الثانى علوى " مكاتب إدارية، ومغسلة، وستديوهات، ومخازن، وغرفة لمدير المركز".