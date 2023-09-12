رصف طريق سوهاج - أسوان الزراعى بقرية بنى جميل ضمن مشروعات حياة كريمة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، برئاسة حسين حبارير، أعمال رصف الطرق الداخلية ومحيط مشروعات "حياة كريمة" بقرية بنى حميل، وكذلك رصف طريق سوهاج/أسوان الزراعى المؤدى إلى القرية، تمهيدا لافتتاح القرية رسميا وإعلانها القرية النموذجية الثانية بمحافظة سوهاج بعد قرية "أم دومة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية، ومتابعة مستمرة من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" وتشغيلها لتقديم الخدمات للمواطنين..

وشهدت قرية "بنى حميل " بمركز البلينا الانتهاء من إنشاء " مجمع الخدمات الحكومية – مجمع الخدمات الزراعية – وحدة الإسعاف – مركز طب الأسرة- مركز الشباب"، كما تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق " مياه الشرب – الصرف الصحى – الغاز – الاتصالات – الكهرباء-وقاربت أعمال الرصف على الانتهاء".