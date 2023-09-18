وكيل "تعليم بورسعيد" تتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم ببورسعيد ، اليوم الاثنين، عددا من المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأجرت الدكتوره هاله عبدالسلام، جولة على مدارس الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات والتوكيلات الملاحية الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية الواقعة في نطاق إدارة جنوب التعليمية بحي الضواحي.

ووجهت وكيل أول الوزارة بسرعة الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات بالمدارس بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المحافظة المعنية وإحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

كما شددت بضرورة الإعلان عن مواعيد الفترات الدراسية والجداول المصروفات المدرسية ومواعيد أقساطها في مكان واضح لأولياء الأمور، وكذلك قوائم وكشوف أسماء الطلاب بكل فصل.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطالب بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.