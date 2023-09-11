تعليم بورسعيد تشيد بدور الأنشطة التربوية بالمدارس الرسمية للغات

بورسعيد محمد فرج

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، صباح اليوم، فعاليات حفل ختام الأنشطة التربوية لمدرسة بورسعيد الرسمية للغات، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت وكيل أول الوزارة من خلال كلمتها للحضور، أهمية الأنشطة المدرسية التي تزيد من مهارات الطالب الفنية وتعليمه كيفية العمل الجماعي في فريق واحد لتحقيق هدف مشترك، موجهة بضرورة تفعيل الأنشطة التربية بمدارس المحافظة.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والغنائية وقد لاقت جميعها قبول واستحسان الحضور وقد قامت الدكتورة هالة عبد السلام بتقديم الشكر لإدارة المدرسة جميع العاملين بها مثنية على المجهود المبذول للخروج بالحفل بهذه الصورة المشرفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية وعلى الألفى نقيب معلمي بورسعيد واللواء يسرى عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وجمع من قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد.



جانب من حفل ختام الأنشطة التربوية بالمدارس الرسمية للغات ببورسعيد



حفل ختام الأنشطة التربوية بالمدارس الرسمية للغات



طلاب المدارس الرسمية للغات ببورسعيد



طلاب المدارس الرسمية للغات وصوره سلفى مع وكيل وزارة تعليم بورسعيد



قيادات التعليم ببورسعيد تشارك حفل ختام الانشطه التربويه



وكيل الوزارة تتوسط طلاب المدار س الرسمية للغات ببورسعيد