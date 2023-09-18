مصرع 20 شخصا فى اصطدام حافلة بشاحنة جنوب أفريقيا

وكالات الأنباء

لقى 20 شخصا على الأقل من عمال شركة التعدين دى بيرز مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التى كانت تقلهم لحادث سير فى جنوب أفريقيا، وفق ما أفاد مسئولون.

وأفادت إدارة النقل فى مقاطعة ليمبوبو الشمالية أن "حافلة تقل عمالا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير"، مضيفة أن الحادث "أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملا".

ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.

وصرّح فونغانى تشوك المتحدث باسم الإدارة لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع، على بعد نحو 25 كيلومترا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوى فى أقصى شمال البلاد.

وقال تشوك إن "الحافلة اصطدمت بشاحنة".

وتدير دي بيرز منذ أكثر من ثلاثين عاما منجم فينيشيا الذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوى.

وتنتج الشركة سنويا نحو 40 في المئة من الألماس في جنوب أفريقيا ويعمل لديها أكثر من 4,300 شخص، بينهم الكثيرون الذي يأتون من مناطق مجاورة للمنجم.