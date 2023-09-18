اليوم السابع
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رئيس الاتحاد النوعى للفئات الخاصة: نجدد الثقة فى الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:38 م
رئيس الاتحاد النوعى للفئات الخاصة: نجدد الثقة فى الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم الرئيس السيسى
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن محمد عبد الهادى حبيب، رئيس الاتحاد النوعى للفئات الخاصة وذوى الإعاقة، دعمه باسم الاتحاد، للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لما حققه من إنجازات خلال فترته الرئاسية فى كافة المجالات.
 
وأكد أن الاتحاد النوعى للفئات الخاصة وذوى الاعاقة، حقق طفرة خلال السنوات الماضية والاهتمام الكبير بذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع فى كافة القطاعات.
 
جاء ذلك بحضور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وسيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مها المنياوى رئيس الوحدة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء ومسئولى العمل الأهلى بالإسكندرية.
 
ونظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا على مستوى الجمهورية مؤتمرًا ليعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيب.
 
وقال الاتحاد العام فى بيانه، أن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.
 
وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها
 

الاسكندرية

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دعم الرئيس

الانتخابات الرئاسية

دعم الرئيس في انتخابات الرئاسة

الاتحاد النوعى للفئات الخاصة وذوى الاعاقة



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