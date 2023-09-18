اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تدعم الرئيس السيسى فى الترشح لفترة جديدة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:32 م
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تدعم الرئيس السيسى فى الترشح لفترة جديدة بيان النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر.
 
وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.
 
بيان النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
بيان النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب

 


اتحاد العمال

نقابة العاملين بالبناء والاخشاب

الرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة