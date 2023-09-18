نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تدعم الرئيس السيسى فى الترشح لفترة جديدة

كتبت ـ آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر.

وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.